Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

ANSET iddianamesi: faturalar, paketli nakit ve 113,4 milyon lira kamu zararı

İddianamede ANSET üzerinden düzenlendiği öne sürülen sahte faturalar, paketli nakit teslimleri ve yazışmalar yer alıyor; denetim 113,4 milyon lira zarar tespit etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:18

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

ANSET iddianamesi: faturalar, paketli nakit ve 113,4 milyon lira kamu zararı

iddianamenin kapsamı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bin 849 sayfalık ANSET iddianamesinde, 15'i tutuklu olmak üzere 55 sanık hakkında soruşturma yürütülüyor. Dosyada festival ve organizasyon ihaleleri, şirketler arası para hareketleri ve dijital incelemeler sonucu elde edilen yazışmalar temel delil olarak sunuldu.

para teslimi ve transfer yazışmaları:

Dosyaya giren ekran görüntülerinde iş insanı M.O.K. ile şirketlerinin muhasebe işlerini yürüten İ.Ö. arasındaki mesajlaşmalar dikkat çekiyor. M.O.K.'nin bazı taleplerinde "Güzel paketle belli olmasın", "Dikkatli olun delil vermeyin" ve "Açıklamasız gönder" gibi ifadeler yer aldı. Bir görüşmede paranın odasına getirilmesi istendiğinde İ.Ö. "Çok ağır ben kaldıramam" yanıtını verdi. Savcılık, bazı ödemelerin Kültür İşleri Daire Başkanı O.Y. aracılığıyla alınmasının planlandığını kaydetti.

çekler, makbuz talepleri ve cihaz sıfırlama iddiaları:

Etkin pişmanlık ifadelerinde, L.Ş. isimli şüpheli, İ.K. ve kardeşi H.K. ile ilişkili işlemleri anlattı. L.Ş., kendisine gönderilen toplam 50.198.119,60 lira tutarındaki 14 çek için tahsilat makbuzu düzenlenmesinin istendiğini, ancak hesaba para girmediğini belirtti. Ayrıca İ.K.'nin kullandığı Android telefonun sıfırlanması talebi ve FaceTime görüşmeleri için iPhone temin edilmesi yönündeki istekler ifade edildi.

fatura düzeni, komisyon iddiası ve ihale bağlantıları:

İddianamede, gerçekte yapılmayan işler için düzenlenen faturalar karşılığında ödemeler yapıldığı, bu tutarların yüzde 5-10 oranında komisyon kesildikten sonra kalanın şahsi hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü. Organizasyon işi yapan L.Ş., Altın Portakal kapsamındaki tramvay giydirme işinin kendi şirketi tarafından yapılmış gibi Time Organizasyon'a fatura kesildiğini anlattı. Savcılık, ihalelere verilecek tekliflerin önceden belirlendiği iddiasını da dosyaya taşıdı.

Time Organizasyon sahibi İ.K. ise etkin pişmanlık kapsamında, M.O.K.'nin ofisine para dolu bir sırt çantasıyla geldiğini ve bunun hibrit otobüs ihalesini alan firmanın Muhittin Böcek ile Cansel Tuncer'e verdiği rüşvet olduğunu ileri sürdü.

denetim raporu ve savcılığın talep ettiği cezalar:

İddianamedeki denetim raporunda, incelenen festival ve organizasyon ihaleleri için ticari faiz dahil olmak üzere 113.426.440,41 lira kamu zararı hesaplandı. Raporda Sayıştay ve iç denetim uyarılarına rağmen usulsüz ihale yöntemlerinin sürdüğü, konaklama, ulaşım ve tanıtım materyalleri gibi hizmetlerin yerine getirildiğini gösteren somut belgeler olmadan hakediş ödemeleri yapıldığı iddia edildi.

Savcılık, Muhittin Böcek hakkında rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından 69 yıla kadar; Cansel Tuncer hakkında ise ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şüphelilerin savunmalarında Böcek, "Ben tüm yapılan ihaleleri kimin aldığını bilmiyorum" dedi; Tuncer ise süreçlere kişisel dahli ve imzası olmadığını ileri sürdü. Savcılık delil olarak Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, bilirkişi ve ek raporlar, tanık ve etkin pişmanlık beyanları, MASAK raporları, EKAP bilgileri, ihale dosyaları, banka havaleleri, tapu, trafik ve HTS kayıtları ile emanet makbuzlarını gösteriyor.

MUHİTTİN BÖCEK

MUHİTTİN BÖCEK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü
images

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama
images

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı
images

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi