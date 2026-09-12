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Antakya Kuruyer'de orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı

Kuruyer Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 112'ye yapılan ihbarla gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:34

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya Kuruyer'de orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve ihbar:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yetkilileri haberdar etti. İlk ihbarın alınmasının ardından bölgeye yönlendirilen ekipler hızla harekete geçti.

müdahale ve hız:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışma ile yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve planlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarının yapıldığını ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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