Konyaspor 1-0'la yeniden kazandı, yedi maçlık seri sonlandı

maç sonucu ve kırılma anı:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak art arda gelen mağlubiyet zincirini bitirdi. Bu galibiyet, yeşil-beyazlılar için uzun süren olumsuz sürece son verme ve moral toparlanma açısından belirleyici oldu.

yenilgi serisinin detayları:

Geçen sezonun son üç maçında sırasıyla Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 kaybeden Konyaspor, 2025-2026 sezonunun başında ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olmuş, böylece toplam yedi maçlık yenilgi serisini yaşamıştı.

önemi ve bundan sonrası:

Konyaspor'un ligdeki son galibiyeti daha önce 27 Nisan 2026 tarihinde yine Trabzonspor karşısında alınmış ve takım sahasından 2-1 galip ayrılmıştı. Bugünkü 1-0'lık zafer, aynı rakibe karşı tekrarlanarak teknik ekip ve oyuncular için hem özgüven hem de moral sağlayacak önemli bir adım niteliğinde. Kulüp için bu sonuç, kötü seriyi geride bırakma ve sezonun devamında toparlanma yönünde somut bir başlangıç olarak değerlendirilecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KONYASPOR, TRABZONSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK 7 MAÇIN ARDINDAN KAZANDI.