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Veda gecesinde ATFF'ten anlamlı jest: Başkonsolos Kaçar'a imzalı milli takım forması

Stuttgart'ta düzenlenen veda programında ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar'a imzalı A Milli Takım formasını takdim etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Veda gecesinde ATFF'ten anlamlı jest: Başkonsolos Kaçar'a imzalı milli takım forması

Veda programı ve katılımcılar:

Görev süresi sona eren Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar için Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir veda programı düzenledi. Organizasyon, bir restoranda Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Güner Öztel öncülüğünde gerçekleştirildi.

Programa Stuttgart ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin başkan ve temsilcileri ile belediye yetkilileri ve davetliler katıldı. Etkinlik sırasında dernekler, Başkonsolos Koçak Kaçar’a yönelik hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

ATFF'in özel hediyesi:

Veda gecesinde yer alan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) de Başkonsolos Koçak Kaçar’a anlamlı bir jest yaptı. ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, ABD’deki Dünya Şampiyonası’ndan getirilen A Milli Futbol Takımı formasını takdim etti.

Programa katılan dernek başkanları ve temsilcileri, formanın üzerine derneklerinin isimlerini yazarak imzalarını attı. Bu uygulama, formayı tek tek kurumların katılımıyla oluşan ortak bir hatıraya dönüştürdü.

Teşekkürler ve kapanış:

Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, kendisine gösterilen yakınlık ve iş birliği nedeniyle dernek temsilcilerine teşekkür etti ve organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koçak Kaçar, Ankara’ya döndüğünde kendi imzasını da formaya ekleyeceğini belirtti.

Program, katılımcıların milli takım formasıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÖREV SÜRESİ SONA EREN STUTTGART BAŞKONSOLOSU MAKBULE KOÇAK KAÇAR İÇİN TÜRK SİVİL TOPLUM...

GÖREV SÜRESİ SONA EREN STUTTGART BAŞKONSOLOSU MAKBULE KOÇAK KAÇAR İÇİN TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ. GECEYE KATILAN AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU (ATFF) BAŞKANI AYHAN YILDIZ, BAŞKONSOLOS KAÇAR’A İMZALI A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FORMASI HEDİYE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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