bursa'da ters yola giren sürücü polis ve gazetecilere saldırdı, kadın tutuklandı

Ters yolda ilerleyen sürücünün durdurulması:

Olay, gece saatlerinde Bursa merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Anayolda ters yönde ilerleyen bir otomobili fark eden polis ekipleri aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı H.A. ekiplerin müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan tespitlere göre Büşra A.'nın alkollü olduğu belirlendi ve müdahaleye karşı direndi; kısa süreli arbede yaşandı.

Polise ve basına yönelik saldırı:

Müdahale sırasında Büşra A. olay yerindeki gazetecilere tepki gösterdi ve kendisini görüntüleyenlerin kameralarına tükürdü. Polis ekiplerine hakaret eden kadın sürücü, bir süre sonra yere yatarak bayılma numarası yaptı; polisler tarafından ayağa kaldırıldıktan sonra yeniden taşkınlık çıkardı ve polis aracına saldırdı. Müdahale esnasında ellerinden kurtularak anayola fırlayan Büşra A., seyir halindeki araçların arasına girince polisler büyük bir tehlike atlatılmasına rağmen peşinden koştu ve kadını yolun dışına çıkardı. Olay anı, vatandaşlar ve gazeteciler tarafından cep telefonu ve kamera görüntüleriyle kaydedildi; Büşra A.'nın olay sırasında kendisini sanatçı olarak tanıttığı öğrenildi.

Gözaltı, adliye süreci ve önceden kayıtlar:

Olayın ardından Büşra A. ile H.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında, H.A.'nın daha önce "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydı bulunduğu, Büşra A.'nın ise "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kayıtlı olduğu belirtildi. Mahkeme sürecinde Büşra A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, H.A. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Ters yola girip gazeteci ve polislere hakaret eden kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi