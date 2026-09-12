Antakya'da devrilen otobüs sonrası canlı yayın yapan kadın ilgi odağı oldu

Hatay'ın Antakya ilçesi stadyum mevkiinde bir özel halk otobüsü yol kenarına devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada otobüste yolcu bulunmuyordu.

Kaza, 31 HO 1092 plakalı otobüsü kullanan Y. M.'nin kontrolü kaybetmesiyle meydana geldi. Otobüs yan yatarken sürücü yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Olay yerinde yapılan müdahaleden sonra yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görüntüler ve canlı yayın:

Kaza sonrası bölgede toplanan meraklı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bu kişiler arasında bulunan yaşlı bir kadın, devrilen otobüsün bulunduğu alandan sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı ve olayı anlatmaya başladı. Kadının yayın yaptığı anlar çevredeki kameralar tarafından da görüntülendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HALK OTOBÜSÜ YOL KENARINA DEVRİLDİ. KAZA ESNASINDA İÇERİSİNDE YOLCU BULUNMAYAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, OLAY YERİNDE BULUNAN YAŞLI BİR KADININ SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ.