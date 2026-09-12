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Thy filosuna Düzköy adı: bakan Uraloğlu'nun doğduğu ilçe uçağa verildi

THY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun doğduğu Düzköy'ü filodaki bir uçağa adlandırdı; ilçe adı uluslararası hatlarda da görünecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Thy filosuna Düzköy adı: bakan Uraloğlu'nun doğduğu ilçe uçağa verildi

Türk Hava Yolları'nın isim geleneğine bir ilçe daha eklendi:

Türk Hava Yolları (THY) filosuna yeni bir isim daha kazandırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun doğduğu Trabzon'un Düzköy ilçesinin adı, bir THY uçağına verildi. Bu atama ile Düzköy, şirketin uçuş ağında hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlarda görünür hale gelecek.

Trabzon ilçelerinin THY filodaki yeri:

THY, uzun süredir uçaklarına Türkiye'nin şehir ve ilçelerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekanların isimlerini veriyor. Daha önce Trabzon'un Maçka ve Akçaabat ilçelerinin adları da filodaki uçaklara verilmişti. Özellikle 2019 yılında filoya katılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklardan birine Maçka adı verilmiş ve uçak ilk seferini İstanbul-Trabzon hattında gerçekleştirmişti. Şimdi Düzköy ismi de bu geleneğe eklenmiş oldu.

Düzköy adı uluslararası görünürlük sağlayacak:

Düzköy'ün bir THY uçağında yer alması, ilçenin adının sadece Türkiye içinde değil, THY'nin uçuş gerçekleştirdiği çok sayıda ülkeye de taşınması anlamına geliyor. THY, ülke ve bölge isimlendirmeleriyle hem yerel tanıtıma katkı sağlıyor hem de marka görünürlüğünü güçlendiriyor.

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en büyük markalarından biri olarak dünya genelinde geniş bir uçuş ağı işletiyor. Şirket ayrıca havacılık dışındaki uluslararası marka çalışmalarıyla da öne çıkıyor; THY, 2027-2028 sezonundan itibaren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak.

TÜRK HAVA YOLLARININ (THY) UÇAK İSİMLENDİRME GELENEĞİNDE TRABZON’UN İLÇELERİNDEN ULAŞTIRMA VE...

TÜRK HAVA YOLLARININ (THY) UÇAK İSİMLENDİRME GELENEĞİNDE TRABZON’UN İLÇELERİNDEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANIM SAYIN ABDULKADİR URALOĞLU’NUN DOĞDUĞU DÜZKÖY İLÇESİ DE YER ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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