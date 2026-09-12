İnan'dan 12 Eylül mesajı: darbecileri lanetleyip demokrasinin teminatı vurgulandı

İnan'dan 12 Eylül değerlendirmesi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 12 Eylül Darbesi’nin 46’ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesinin 46’ncı yılında, milletimizin iradesini gasbeden, Meclisimizi kapatan ve ülkemizi baskı karanlığına sürükleyen darbecileri bir kez daha lanetliyorum" dedi.

darbenin yarattığı tahribat ve anma:

İnan, darbenin siyasi yasaklar, darağacı uygulamaları ve insan onurunu çiğneyen uygulamalarla hatırlandığını belirterek, "Siyasi yasaklarla, darağaçlarıyla ve insan onurunu çiğneyen uygulamalarla hatırlanan 12 Eylül, demokrasimize yöneltilen en ağır saldırılardan biridir."

Darbeyi, kendilerini milletin üzerinde görenlerin devleti kendi mülkü, vatandaşın iradesini ise gerektiğinde yok sayabilecekleri bir anlayışın sonucu olarak tanımladı ve bunun hiçbir gerekçesinin meşru olmadığını vurguladı.

demokrasi mücadelesi ve hukukun üstünlüğü:

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen demokrasi mücadelesinin temelinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinin olduğunu söyledi ve bu ilkenin devlet hayatının bütününe hâkim kılınmasının hedeflendiğini aktardı.

Seçilmiş iradenin anayasal yetkilerini kullanabildiği, bütün kurumların hukuk içerisinde görev yaptığı ve vatandaşların hak arama yollarına güvenle başvurabildiği bir düzenin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İnan, 27 Nisan e-muhtırasına karşı ortaya koydukları tavrı, milletin verdiği yetkinin vesayet odaklarının müdahalesine açık olmadığının ilanı olarak nitelendirdi. Ayrıca 12 Eylül 2010’da geçici 15. maddenin kaldırılmasının darbecilerle hesaplaşan adımlardan biri olduğunu belirtti. 15 Temmuz direnişini ise milletin iradesini koruma iradesinin somut örneği olarak değerlendirdi.

Sorumluluklarının mücadelelerle kazanılanları korumak olduğunu söyleyen İnan, "Darbeciliği ve ona meşruiyet üretmeye çalışan vesayet zihniyetini bir kez daha lanetliyorum." sözleriyle paylaşımını sonlandırdı. 12 Eylül'ün acılarını yaşayan vatandaşların hatırasına saygıyla değinilen açıklamada, hayatını kaybedenler rahmetle anıldı ve gelecek nesillere hukuk devleti ile güçlü kurumlar bırakma hedefi yinelendi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYYÜP KADİR İNAN, "12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN 46’NCI YILINDA, MİLLETİMİZİN İRADESİNİ GASBEDEN, MECLİSİMİZİ KAPATAN VE ÜLKEMİZİ BASKI KARANLIĞINA SÜRÜKLEYEN DARBECİLERİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM" DEDİ.