Oyun alanında saklanan bombalar ortaya çıktı: şimşekler operasyonunda 64 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında firari olan Halim Şimşek yönetimindeki "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından, bugün sabah saatlerinde Adana merkezli olmak üzere eş zamanlı baskınlar için düğmeye basıldı.

Operasyon, toplam 11 ilde gerçekleştirilen adres aramalarıyla sürdü. Haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı; firari durumdaki örgüt lideri ve bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde ele geçen malzemeler

Aramalarda güvenlik güçleri tarafından 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemede, örgütün eylem hazırlığında olduğu ve bu malzemeleri planladıkları saldırılarda kullanmayı hedeflediği değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturmaya giren bilgiler doğrultusunda, örgütün saldırı planları kapsamında çocuk oyun alanlarını silah deposu olarak kullandığı tespit edildi. Örneğin 25 Haziran 2025'te yapılan aramada bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki prefabrik depo bölümünde, bir koltuğun içine poşetle gizlenmiş vaziyette 2 adet el bombası bulundu. Bu bombaların, husumetli gruplara veya haraç vermeyen iş yerlerine yönelik eylemlerde kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

Mali inceleme ve el koyma işlemleri

Operasyonun sadece fiziki takiple sınırlı kalmayıp örgütün ekonomik kaynaklarına da yöneldiği bildirildi. MASAK raporları doğrultusunda başlatılan inceleme kapsamında, şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan işlem yapıldı ve örgütün kullandığı hesaplara mahkeme kararıyla bloke kondu.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirlenen 6 şirket ile örgütle organik bağı bulunan 4 faal ticari şirket üzerinde tedbir uygulanırken; çeteye ait olduğu tespit edilen 4 lüks taşınmaz ile suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 araca el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma ve operasyon kapsamında yakalama çalışmaları, delil incelemeleri ve mali takip işlemleri titizlikle sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER