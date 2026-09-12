Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen kaçakçılık çalışmalarının bir parçası olarak Menderes ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

operasyon ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, C.D. adlı şahsın bandrolsüz tütün mamulü satışı yaptığını tespit ettikten sonra takibe aldı. Ekipler, şüphelinin Menderes'teki iş yerine yönelik baskını 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

el konulan malzemeler ve değeri:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 60 bin adet bandrollü boş makaron, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü ve 30 kilogram sarmalık kıyılmış tütün yer aldı. Toplam kaçak malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu bildirildi.

soruşturmanın seyrı:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli C.D., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer operasyonun, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN LİRA OLAN KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ.