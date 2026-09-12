Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi

8 Eylül 2026'de Menderes'te yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi; şüpheli serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen kaçakçılık çalışmalarının bir parçası olarak Menderes ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

operasyon ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, C.D. adlı şahsın bandrolsüz tütün mamulü satışı yaptığını tespit ettikten sonra takibe aldı. Ekipler, şüphelinin Menderes'teki iş yerine yönelik baskını 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

el konulan malzemeler ve değeri:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 60 bin adet bandrollü boş makaron, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü ve 30 kilogram sarmalık kıyılmış tütün yer aldı. Toplam kaçak malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu bildirildi.

soruşturmanın seyrı:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli C.D., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer operasyonun, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN LİRA OLAN KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ...

İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN LİRA OLAN KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme
images

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı
images

Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkile...
images

Oyun alanında saklanan bombalar ortaya çıktı: şimşekler operasyonunda 64 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kaptaş'ta bankacılık kolaylaştı: ATM hizmete girdi

Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı