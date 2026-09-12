Sanal kumar tuzağı: yüksek kazanç vaatlerine karşı emniyetten uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis ve sanal kumarın vatandaşları ciddi mağduriyetlere sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hangi vaatler tuzak kuruyor:

Paylaşımda 'Kesin kazanç fırsatı, 'hemen katıl', 'yüksek oran', 'yüksek kazanç', 'üye ol bonusunu kaçırma', 'hemen oyna, hemen kazan' gibi vaatler' doğrudan dikkat çekti. Bu tür ifadelerin, kişileri yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarına yönlendirdiği vurgulandı.

Kişisel veri ve hukuki riskler:

Emniyet, kişisel verilerin ve banka bilgilerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Kişisel bilgilerinizi ve banka hesaplarınızı kimseyle paylaşmayın. Ayrıca, hesabınızı başkalarının kullanımına izin vermemek ve tanımadığınız kişilerden gelen para transferi taleplerine itibar etmemek gerektiği belirtildi.

Dijital ortamdaki tek tıkla başlayan süreçlerin sadece ekonomik kayıplara yol açmayacağı; aynı zamanda kişisel veri güvenliği ihlallerine ve hukuki yaptırımlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Emniyet, kısa vadeli kazanç beklentisinin uzun vadeli mağduriyetlere dönüşmemesi için yasa dışı bahis ve sanal kumardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yasa dışı bahis ve sanal kumar uyarısı