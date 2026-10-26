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burdur'da silahlı kavgada eski muhtar tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski muhtarın tüfeğiyle 1'i ağır 3 kişi yaralandı; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

burdur'da silahlı kavgada eski muhtar tutuklandı

Yeşilova'da silahlı kavga

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde Cumartesi günü çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, köyün eski muhtarı N.B. ile V.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan münakaşa büyüdü ve arbedede silah kullanıldı.

Olay anı ve yaralanmalar:

Tarafların birbirini darbettiği sırada yanında getirdiği tüfekle ateş açan N.B., V.A.'nin babası M.A.'ya isabet eden saçmalar sonucu üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan M.A. ağır yaralanırken, aynı olayda N.B. ve V.A. de yaralı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık ve adli süreç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hepsini Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı M.A., burada yapılan ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Antalya'ya sevk edildi.

Olayın ardından tedavileri tamamlanan ve gözaltına alınan eski muhtar N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan N.B., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; tartışmanın çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

AĞIR YARALI M.A., BURADA YAPILAN İLK TEDAVİSİNİN ARDINDAN İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN ANTALYA’YA...

AĞIR YARALI M.A., BURADA YAPILAN İLK TEDAVİSİNİN ARDINDAN İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN ANTALYA’YA SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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