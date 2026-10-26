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Kahramanmaraş’ta inşaat önünde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki inşaat önünde hareketsiz bulunan erkeğin cesedi morga kaldırıldı; kimlik ve ölüm nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş’ta inşaat önünde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Kahramanmaraş'ta inşaat önünde erkek cesedi bulundu

Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar bir inşaat önünde yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze morga kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR İNŞAATIN ÖNÜNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR İNŞAATIN ÖNÜNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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