Antakya'da kavşakta çarpışma: kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Antakya'da kavşakta ölümle sonuçlanan trafik kazası

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, 75. Yıl Bulvarı üzerindeki itfaiye kavşağında yaşandı ve olay yerindeki görüntüler ile tepki çekerken, yetkililer inceleme başlattı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi Adil Devaoğlu (48) olan 31BCF342 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden, sürücüsü B.İ. (24) olan 41AVU717 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devaoğlu'nun cenazesi, olay yerinden alınarak morga teslim edildi.

olay yerindeki görüntüler ve soruşturma:

Kaza alanına gelen bazı vatandaşlar, kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Bu davranışlar, olayın yaşandığı bölgede kısa süreli yoğunluğa yol açtı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı; kaza nedenleri ve süreç hakkında resmi açıklama bekleniyor.

HATAY’DA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN 48 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ADİL DEVAOĞLU ÖLDÜ. KAZA SONRASI KAMYONUN ALTINDA KALAN MOTOSİKLETİ GÖRMEK İSTEYEN MERAKLI VATANDAŞLARSA DİKKAT ÇEKTİ.