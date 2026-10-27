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Soruşturmada hukuk önlemleri uygulandı: Sarıgül ailesiyle bağlantılı üç kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı; 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı, 1 serbest.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soruşturmada hukuk önlemleri uygulandı: Sarıgül ailesiyle bağlantılı üç kişi tutuklandı

Soruşturma ve adliyeye sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreçlerinin ardından kişilere yönelik adli kararlar netleşti.

Tutuklanan şüpheliler:

Mahkeme, adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Bu üç şüpheli verilen kararın ardından işlem yapılarak cezaevine gönderildi.

Diğer adli kontrol tedbirleri:

Mahkeme, bazı şüphelilere daha hafif adli kontrol önlemleri uyguladı. Buna göre Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi tedbiri konuldu.

Ayrıca Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli olan Serkan Korkutata ise sorgulama ve değerlendirmelerin ardından serbest bırakıldı.

Süreç ve toplamlar:

Son işlemler sonucunda soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ev hapsi 6'sına yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve 1 şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık süreci ve mahkeme kararları doğrultusunda uygulanan bu tedbirler dosya kapsamındaki incelemelerin devam ettiğini gösteriyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheliye ev hapsi

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheliye ev hapsi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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