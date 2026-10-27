Knesset için kritik gün: Netanyahu ve Eisenkot arasında başa baş yarış

seçim günü başladı

İsrail'de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk genel seçim için sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı. Ülke genelinde oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

Yaklaşık 7.3 milyon seçmen arasında 1.2 milyon kişinin İsrail vatandaşı Filistinli olduğu kaydedildi. Ülkede uzaktan oy kullanma sistemi bulunmaması nedeniyle yurtdışından oy kullanma imkanı yok; bu nedenle rekor düzeyde yaklaşık 70 bin kişi seçim günü için ülkeye döndü.

başlıca yarış ve taraflar:

Yayınlanan kamuoyu yoklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ve ittifakının ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet koalisyonu arasında sıkı bir rekabet olduğunu gösteriyor. Seçimde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3.25 barajını aşarak Knesset'e girmeyi hedefliyor.

İki ana blok, yeni hükümeti kurmak için yarışıyor: Netanyahu önderliğindeki sağ ve ultra-Ortodoks partilerden oluşan koalisyon ile Eisenkot'un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu ve Birlikte İttifakı'ndan oluşan muhalefet grubu. Kamuoyu yoklamaları iki bloktan hiçbirinin tek başına çoğunluğa ulaşamayacağını işaret ediyor.

sandalyelere dair tahminler ve koalisyon denklemi:

Seçim tahminleri, Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi için 22-24, Likud için 21-23 sandalye öngörüyor. Birlikte İttifakı için 13-14, Demokratlar için 8-9, Ortak Liste için 9-10 sandalye beklentisi bulunuyor. Yisrael Beiteinu için 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği için 8, Şas için 7-8 ve Otzma Yehudit için 7-8 sandalye tahminleri yer alıyor.

Aşırı sağ ve dindar bloklara dair tahminlerde Dini Siyonizm-Zehut için 5-6, Ra'am için 5-6 sandalye öngörülüyor. Parlamento çoğunluğu için Knesset'in 120 sandalyesinin en az 61'ine ulaşmak gerekiyor ve bugüne kadar hiçbir parti tek başına bu sayıya ulaşamadı.

Seçimin ardından hükümeti kurma görevi verilecek partilerin koalisyon oluşturmak için resmi olarak 28 günü bulunuyor; bu süre gerektiğinde 14 gün daha uzatılabiliyor. Sonuçların netleşmesiyle birlikte siyasi denklemdeki pazarlıklar ve ittifak arayışları önceki dönemlere kıyasla belirleyici olacak.

İSRAİL'DE GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARIN BAŞLADIĞI 7 EKİM 2023'TEN BU YANA DÜZENLENEN İLK GENEL SEÇİMDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI. YARIŞIN BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU'NUN İTTİFAKI İLE ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI GADİ EİSENKOT LİDERLİĞİNDEKİ MUHALEFET İTTİFAKI ARASINDA BAŞA BAŞ GEÇMESİ BEKLENİYOR.