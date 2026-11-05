Antakya'da parklar yenileniyor: mahalle mahalle bakım çalışması

çalışmanın kapsamı:

Antakya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda düzenli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, hizmetlerin kent genelindeki 95 mahalle kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.

mahallelerde yapılan işler:

Program çerçevesinde parklarda çim ve ot biçme, ağaç budama, altyapı ve donanım onarımı ile genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca eksik veya arızalı parçaların montajını yaparak parkların güvenli kullanımını sağlamaya odaklanıyor.

Bu kapsamda Odabaşı, Bağrıyanık, Akasya, Altınçay ve Haraparası mahallelerindeki parklarda temizlik, bakım, çim biçme, budama ve montaj çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların düzenli olarak devam edeceği ve parkların bakımının sürdürülerek halkın kullanımına sunulacağı belirtildi.

ANTAKYA BELEDİYESİ EKİPLERİ, PARKLARDA BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.