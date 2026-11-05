Düziçi'nde kent güvenlik kameraları sürücü hatalarını kaydetti

Kamera kayıtları kazaların nedenlerini ortaya koydu:

KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, Düziçi ilçesinin farklı noktalarında meydana gelen kazaları belgeledi. Görüntülerde özellikle sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıktı; şerit ihlalleri, ani manevralar ve sinyal vermeden dönüşler sık görüldü.

Kayıtlarda yer alan olayların büyük bölümünde sürücü hataları etkili olurken, bazı kazalar trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle zincirleme tehlikelere yol açtı. Görüntüler, sürücü davranışlarının anlık ihmallerle nasıl sonuçlandığını net şekilde gösterdi.

emniyet yetkililerinin uyarıları:

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS görüntüleri sonrasında yapılan açıklamada, sürücülerden trafik kurallarına uymaları, hız ve dikkatsizlikten kaçınmaları istendi. Yetkililer ayrıca motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı ve benzer olayların önlenmesi için toplumsal bilinç çağrısında bulundu.

OSMANİYE’DE TRAFİK KAZALARI KGYS KAMERALARINA YANSIDI