Antakya'da Tofaş araç yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bir Tofaş marka araçta yangın meydana geldi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye müdahalesi sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgedeki ekipler, çevrede ek güvenlik tedbirleri alarak olası riskleri bertaraf etti.

Araçta oluşan hasar:

Yangında FİAT TOFAŞ marka araçta hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı ve çalışmalar sonlandırıldı.

ANTAKYA’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.