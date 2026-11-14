Lodosun ortasında Kız Kulesi önünde poz verme tutkusu

Üsküdar sahilinde lodosun yarattığı manzara:

İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos, Üsküdar sahilinde kıyıya vuran dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar zaman zaman sahil bandını aşarak yürüyüş yoluna kadar ulaşırken, bölge görsel açıdan dikkat çeken bir tabloya dönüştü. Denizden yükselen su sütunları ve kıyıya çarpan köpükler, Kız Kulesi manzarasıyla birleşince hem fotoğrafçılar hem de sosyal medya içerik üreticileri için etkileyici kareler ortaya çıkardı.

Gençlerin dalgalar arasında fotoğraf çabası:

Sahil kenarında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirmek isteyen gençler, dalgaların verdiği ıslanmaya aldırış etmeden poz vermeyi sürdürdü. Zaman zaman üzerlerine kadar ulaşan suya rağmen gençlerin fotoğraf çekme ısrarı, çevrede ilgi çekti; bazıları ıslanmayı göze alırken bazılarının telefonu ve eşyalarını korumaya çalıştığı görüldü. Bu anlar, bölgedeki içerik üreticilerinin de dikkatini çekti.

Kayda geçen anlar ve yetkililerin uyarıları:

Bölgede bulunan içerik üreticisi Yusuf Timya, gençlerin dalgalarla mücadele ettiği ve poz verdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde hem denizin gücü hem de gençlerin fotoğraf çekerken gösterdikleri cesaret net biçimde yansıyor. Öte yandan, yetkililer ve uzmanlar kıyı şeridinde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyarıyor; kuvvetli lodosun getirdiği dalgaların yürüyüş yollarını ve güvenliği riske atabileceği hatırlatılıyor.

Gün boyunca süren lodos ve dalga boylarındaki değişiklikler nedeniyle sahil boyunca zaman zaman tedbirlerin artırıldığı, vatandaşların kıyıya yaklaşırken dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DEV DALGALARA ALDIRIŞ ETMEDEN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER