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Bursa’da deniz ulaşımında hava engeli: 9 sefer iptal

Bursa’da olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve İDO toplam 9 seferi iptal etti; yolcuların firmaların resmi duyurularını kontrol etmeleri istendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa’da deniz ulaşımında hava engeli: 9 sefer iptal

Bursa’da deniz seferleri kesintiye uğradı

Bursa’da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. 14 Kasım 2026 tarihinde Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) toplam 9 seferin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

iptal edilen seferlerin ayrıntısı:

BUDO tarafından hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edilen seferler şu şekilde listelendi:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO ise aynı gün 08.30 saatindeki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattındaki seferin iptal edildiğini bildirdi.

yolcular için uyarı ve öneriler:

Yetkililer, planlanan seyahatlerden önce yolcuların firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi. Özellikle iptal veya ertelemelere karşı bilet ve rezervasyon işlemlerini takip etmek, ulaşım planlarında alternatif düzenlemeler yapmak için önem taşıyor.

BURSA&#039;DA DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ: 9 SEFER İPTAL

BURSA'DA DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ: 9 SEFER İPTAL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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