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Kayseri kadında orta sahaya uluslararası takviye: Mika Sayfurrahman

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Mika Sayfurrahman'ı kadrosuna aldı; 2003 Moskova doğumlu futbolcu bugün Galatasaray karşısında ilk kez forma giyebilir.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kadında orta sahaya uluslararası takviye: Mika Sayfurrahman

transferin detayları ve kısa değerlendirme:

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, orta saha mevkisinde görev yapan Mika Sayfurrahman'ı kadrosuna kattı. 2003 Moskova doğumlu ve Kaliforniya'da yetişen futbolcunun transferi, kulübün orta sahaya fiziksel güç ve uluslararası deneyim kazandırma hedefiyle örtüşüyor.

kariyer geçişleri ve ödüller:

Sayfurrahman, üniversite düzeyinde Cal State East Bay Pioneers ile forma giydi; ardından Stockton Cargo tecrübesi bulunan oyuncu, aynı zamanda 13 yaşından bu yana Afganistan Kadın Millî Takımında oynuyor. 2025 yılında USLW Nor Calda yılın oyuncusu ve CCAA'da yılın orta saha oyuncusu ödüllerini kazanan Sayfurrahman, kısa süre önce Meksika ekibi Pumas UNAM'da deneme antrenmanlarına da davet edildi.

Galatasaray maçı ve beklentiler:

Kulüp kaynaklarına göre Sayfurrahman'ın bugün oynanacak Galatasaray maçında ilk kez Kayseri formasıyla sahaya çıkması bekleniyor. Teknik ekip, oyuncunun hem savunmaya yardımcı olacak set oyunu bilinçliği hem de hücumda topu taşıma yeteneğinin takımın orta saha dengesine katkı sağlayacağını öngörüyor. Transfer, lig maratonunda rotasyon ve derinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik hamle olarak değerlendiriliyor.

Kayseri yönetimi ve taraftarlar, özellikle genç yaşına rağmen uluslararası maç tecrübesi bulunan bir oyuncunun takıma katılmasını olumlu karşıladı. Sayfurrahman'ın saha içi rolü ve takıma adaptasyonu, önümüzdeki maçlarda alınacak süre ve teknik direktörün tercihlerine göre şekillenecek.

KAYSERİ KADIN FUTBOL TAKIMI, ORTA SAHA OYUNCUSU MİKA SAYFURRAHMAN’I KADROSUNA KATTI.

KAYSERİ KADIN FUTBOL TAKIMI, ORTA SAHA OYUNCUSU MİKA SAYFURRAHMAN’I KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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