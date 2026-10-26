Antakya'da yangın depremzedelerin barındığı konteyneri kullanılamaz bıraktı

Antakya'da konteyner yangını

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Hasar ve can güvenliği:

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN KONTEYNER YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.