Antakya'da Yeşilova Mahallesi'nde motosiklet devrildi, üç kişi yaralandı

Antakya'da motosiklet kazası:

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşların bildirimiyle gerekli servisler yönlendirildi.

Olay yerine müdahale:

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, ön inceleme ve müdahalenin ardından yaralılara ilk yardımı uyguladı ve durumu kontrol altına aldı.

Yaralıların durumu ve güvenlik önlemleri:

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla sağlık personeline teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlandı ve yetkililerce gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

ANTAKYA İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN 3 VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.