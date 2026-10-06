Dolar 49,1748 +0,12%
Euro 55,1336 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.558,00 -0,21%
EUR/USD 1,1210 -0,12%
Brent Petrol 100,39 +0,07%
--°

Antakya'da Yeşilova Mahallesi'nde motosiklet devrildi, üç kişi yaralandı

Antakya Yeşilova Mahallesi'nde motosikletin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmesiyle üç kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da Yeşilova Mahallesi'nde motosiklet devrildi, üç kişi yaralandı

Antakya'da motosiklet kazası:

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşların bildirimiyle gerekli servisler yönlendirildi.

Olay yerine müdahale:

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, ön inceleme ve müdahalenin ardından yaralılara ilk yardımı uyguladı ve durumu kontrol altına aldı.

Yaralıların durumu ve güvenlik önlemleri:

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla sağlık personeline teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlandı ve yetkililerce gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

ANTAKYA İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN 3 VATANDAŞ...

ANTAKYA İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN 3 VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı
images

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklam...
images

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Kozan'da huzur operasyonu: çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip