Antalya Kepez'de gecekonduda yangın: ev tamamen kül oldu, küçük çocuk anne tarafından kurtarıldı

Antalya Kepez'de gecekonduda yangın:

Önceki gün Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta bulunan müstakil gecekonduda çıkan yangında, kiracı olarak oturan yabancı uyruklu aile'nin evi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, iddiaya göre elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken; alevler kısa sürede çatıyı ve iç mekanı sararak yapıyı tamamen kül etti. Olay sırasında evde bulunan bir kadın ve iki çocuk panikle dışarı çıktı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve söndürdü.

yangın anı ve tahliye:

Evdeki küçük kızın odada uyuduğunu söyleyen kiracı Ali Cüneydi, yaşanan anı şöyle anlattı: "Kızım odada uyuyordu. Yangın çıkınca eşim eve giriyor. Alevi görünce çocuğu çıkartıyor." Cüneydi, yangın sırasında ailesinin bahçede olduğunu, bir tek kızının içeride olduğunu belirtti.

Cüneydi, çocuğun çıkarılmasının ardından eşinin alevi söndürmeye çalıştığını, ancak başaramadığını ve ailenin can güvenliği için dışarı çıktığını ifade etti: "Canlarını kurtarmak için dışarı çıkmışlar. Allah’a şükür canlarını kurtarmışlar."

maddi kayıp ve barınma ihtiyacı:

Yangında evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Cüneydi, çatı malzemesinin ahşap olması nedeniyle alevlerin hızlı yayıldığını, geride hiçbir eşya kalmadığını söyledi: "Olan eve oldu, alev bütün evi yedi gitti, ev tamamen kül oldu."

Kiracı aile, yangın sonrası aynı mahallede yaşayan yakınlarının yanına sığındı. Cüneydi, elinde birikmiş yaklaşık 260 bin TL civarında para bulunduğunu ve bunun da yangında yok olduğunu belirterek, şu an kalacak bir ev bulamadıklarını söyledi ve komşulardan destek aradıklarını ekledi.

Yanan evden sadece uyuyan çocuklarını kurtarabildiler