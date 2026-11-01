Uzun aramanın sonunda 82 yaşındaki adam ormanda sağ bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Alagüney Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki İ.K., dün saat 15.00 civarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

arama ekipleri ve kullanılan kaynaklar:

Çalışmalara Jandarma (Komando ve Asayiş), AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekipleri katıldı. Toplam 55 personel, 6 araç ve 4 dron ile saha taraması yapıldı.

bulunma anı ve süre:

Yaklaşık 17 saat süren arama faaliyetleri sonucunda kayıp İ.K., bugün saat 10.30 itibarıyla ormanlık alanda tespit edilerek sağ salim bulundu.

KEPSUT'TA KAYIP OLAN YAŞLI ADAM 17 SAAT SONRA BULUNDU