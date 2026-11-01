Aksaray Akın Köy Yolu'nda şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

kaza ayrıntıları:

Aksaray'da Akın Köy Yolu TOKİ yol kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DB 2008 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak önce şarampole düştü, ardından takla attı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve hastane süreci:

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan genç bir kişiyi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bir kişi yaşamını yitirdi, diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve araç hasarı:

Otomobilin kazada hurdaya döndüğü belirtilirken, olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Savcılık ve kolluk kuvvetlerinin kaza nedenini tespit etmek için olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yapması bekleniyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler, kazanın henüz netleşmemiş ayrıntıları nedeniyle soruşturmanın sonuçlanmasının ardından açıklanacağını gösteriyor. Bölgedeki sürücülerin dikkatli olması ve yetkililerin çalışmaları takip etmesi önem taşıyor.

AKSARAY’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI