Askeri eğitim nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesi'ne girişler 2-6 kasımda yasaklandı

Şırnak valiliği uyarısı

Şırnak Valiliği, kentte planlanan askeri eğitim ve atış faaliyetleri nedeniyle vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Hisar Ana Üs Bölgesi'nde icra edilecek havan atışları nedeniyle güvenlik amacıyla bölgeye erişim sınırlandırılacak.

uygulama ve tarihler:

Valiliğin bildiriminde atışların 2-6 kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Duyuruda, can ve mal güvenliğinin korunması için adı geçen tarihlerde bölgeye girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

vatandaşlara uyarı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Resmî açıklamada, vatandaşların tehlike oluşturabilecek alanlardan uzak durmasının istendiği kaydedildi. Açıklamada yer alan ifade şu şekildedir: Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yetkililer, planlı tatbikat süresince ilan edilen alanlara yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ