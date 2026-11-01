Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Askeri eğitim nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesi'ne girişler 2-6 kasımda yasaklandı

Şırnak Valiliği, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın Hisar Ana Üs Bölgesi'ndeki havan atışları nedeniyle 2-6 kasım arasında bölgeye girişleri yasakladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Askeri eğitim nedeniyle Hisar Ana Üs Bölgesi'ne girişler 2-6 kasımda yasaklandı

Şırnak valiliği uyarısı

Şırnak Valiliği, kentte planlanan askeri eğitim ve atış faaliyetleri nedeniyle vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Hisar Ana Üs Bölgesi'nde icra edilecek havan atışları nedeniyle güvenlik amacıyla bölgeye erişim sınırlandırılacak.

uygulama ve tarihler:

Valiliğin bildiriminde atışların 2-6 kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Duyuruda, can ve mal güvenliğinin korunması için adı geçen tarihlerde bölgeye girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

vatandaşlara uyarı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Resmî açıklamada, vatandaşların tehlike oluşturabilecek alanlardan uzak durmasının istendiği kaydedildi. Açıklamada yer alan ifade şu şekildedir: Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yetkililer, planlı tatbikat süresince ilan edilen alanlara yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ

ŞIRNAK VALİLİĞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabah saatlerinde Kuşadası'nda silah sesleri: biri ağır iki yaralı
images

Gümüşova OSB'de tıra arkadan çarpma: üç kişi yaralandı
images

Ayvalık'ta motosiklet yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
images

Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası Melikgazi'de 18 yaşındaki kadın ağır yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme