Hakkari dağcıları Dağlıca Zere Kanyonu'nda doğayı keşfetti

Dağcılık etkinliği:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren dağcılar, Irak sınırındaki Dağlıca köyünde bulunan Zere Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) öncülüğünde bir araya gelen 20 kişilik grup katıldı.

Etkinlik rotası ve amaçları:

Kulüp, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her hafta farklı bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda seçilen Dağlıca bölgesi, kanyonun vadileri ve çevresindeki peyzaj nedeniyle tercih edildi. Katılımcılar, yürüyüşü hem doğayı gözlemlemek hem de bölgenin turizm potansiyelini öne çıkarmak için gerçekleştirdi.

Coğrafya ve değerlendirme:

Yürüyüş, bölgenin zorlu coğrafyasında sürdü; patika ve dik inişler grubun dikkatini gerektirdi. Kulüp başkanı Suat Öztekin, Zere Kanyonu'nun muazzam vadisiyle bilindiğini vurgulayarak, "Dağlıca bölgesinde yer alan kanyonun doğası harika. Gerçekten bu bölgeye dört mevsim trekking turları yapılabilir. Biz de 20 kişilik grubumuzla bu keyfi yaşadık" dedi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DAĞCILAR, IRAK SINIRINDAKİ DAĞLICA KÖYÜNDE BULUNAN ZERE KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.