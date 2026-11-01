Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Hakkari dağcıları Dağlıca Zere Kanyonu'nda doğayı keşfetti

YEKDASDER öncülüğünde 20 dağcı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca'daki Zere Kanyonu'nda hafta rotası kapsamında zorlu coğrafyada doğa yürüyüşü yaptı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari dağcıları Dağlıca Zere Kanyonu'nda doğayı keşfetti

Dağcılık etkinliği:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren dağcılar, Irak sınırındaki Dağlıca köyünde bulunan Zere Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) öncülüğünde bir araya gelen 20 kişilik grup katıldı.

Etkinlik rotası ve amaçları:

Kulüp, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her hafta farklı bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda seçilen Dağlıca bölgesi, kanyonun vadileri ve çevresindeki peyzaj nedeniyle tercih edildi. Katılımcılar, yürüyüşü hem doğayı gözlemlemek hem de bölgenin turizm potansiyelini öne çıkarmak için gerçekleştirdi.

Coğrafya ve değerlendirme:

Yürüyüş, bölgenin zorlu coğrafyasında sürdü; patika ve dik inişler grubun dikkatini gerektirdi. Kulüp başkanı Suat Öztekin, Zere Kanyonu'nun muazzam vadisiyle bilindiğini vurgulayarak, "Dağlıca bölgesinde yer alan kanyonun doğası harika. Gerçekten bu bölgeye dört mevsim trekking turları yapılabilir. Biz de 20 kişilik grubumuzla bu keyfi yaşadık" dedi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DAĞCILAR, IRAK SINIRINDAKİ DAĞLICA KÖYÜNDE BULUNAN ZERE...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DAĞCILAR, IRAK SINIRINDAKİ DAĞLICA KÖYÜNDE BULUNAN ZERE KANYONU'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olara...
images

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor
images

Elazığ’da yağış sonrası seferberlik: ekipler kapanan köy yollarını açıyor
images

Sis perdesi gölü gökyüzüyle birleştirdi: Sapanca'da kartpostallık manzara

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme