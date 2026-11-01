Samsun garajında yıldızlı klasiklerin müzesi

koleksiyonun merkezinde: müze ve özel araçlar

Samsunlu iş insanı Emre Yılmaz otomobil tutkusunu iş yerinin bir bölümünü müzeye çevirerek yaşatıyor. Koleksiyonunda toplam 17 nadir klasik Mercedes bulunuyor ve bu araçlar ziyaretçilere sergileniyor. Koleksiyonda öne çıkan modeller arasında 1963 model Mercedes-Benz W111 220 S Heckflosse, 1977 Mercedes 280 S, 1992 Mercedes-Benz 300 SL Roadster ve Mercedes-Benz 500 SEC (wide body kit, Japan) gibi dikkat çekici örnekler yer alıyor.

Müzede ayrıca Filiz Akın tarafından kullanılan 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC, 1989 Mercedes-Benz 124 Coupe ve 1982 Mercedes-Benz 280 Coupe gibi araçlar sergileniyor. Yılmaz, koleksiyondaki arabaları özel günlerde, güneşli havalarda ve klasik otomobil buluşmalarında kullanmayı tercih ediyor.

kullanım ve değişim stratejisi:

Yılmaz, klasik otomobillerin yaş nedeniyle günlük kullanıma uygun olmadığını belirterek günlük sürüşlerde elektrikli araç kullandığını söylüyor. Kendi ifadesiyle: "Gündelik olarak elektrikli araç kullanıyorum. Değişik araçların tadına bakmayı da seviyorum. Bunun gibi klasik araçlar, yaşları nedeniyle gündelik kullanıma pek müsait olmuyorlar. Klasik otomobilleri güneşli günlerde, özel günlerde, buluşmalarda, etkinliklerde ve kulüp etkinliklerinde kullanıyoruz. Gündelik olarak elektrikli Alpine A290 kullanıyorum. Onun da Türkiye’de 300 adet olduğunu biliyorum. Samsun’da da bir tek bende var diye biliyorum".

Koleksiyonunu dinamik tutan bir alım-satım yaklaşımı da benimsiyor; bugüne kadar 4-5 aracı sattığını ve bunların yerine yine nadir bulunan modeller alarak koleksiyonunu çeşitlendirdiğini belirtiyor. Satışları, koleksiyonun niteliğini ve çeşitliliğini artırmak üzere yapılan hamleler olarak anlatıyor.

neden yalnızca Mercedes?:

Yılmaz, koleksiyonunda ağırlıklı olarak Mercedes tercih etmesinin nedenini açıkça ortaya koyuyor: "Sadece Mercedes kullanmamın sebebi, ’yıldızlar ve diğerleri’ düşüncesi nedeniyle. Otomobili bulan firma olduğu için gerisini konuşmaya gerek yok." Buna rağmen başka markalara tamamen kapalı olmadığını da vurguluyor: "Buna rağmen başka bir markanın güzel bir klasik otomobilini bulursam ’olmaz’ diyemem." Koleksiyonda henüz Mercedes dışı bir girişim olmamakla birlikte, BMW E30 M3 gibi heves ettiği bazı modeller olduğunu ifade ediyor ve Mercedes 190 E 2.5-16 gibi nadir bulunan araçları da koleksiyonuna katmayı çok istediğini belirtiyor.

Ayrıca, koleksiyonundaki 1963 model W111 220 S Heckflosse gibi bazı araçların geçmiş sahiplikleri de dikkat çekiyor; Yılmaz, bu modelin geçmişte Karabük’ün efsane belediye başkanı ve milletvekili Dr. Ali Necmettin Şeyhoğlu’nun makam aracı olduğunu aktarıyor. Koleksiyon ve sergi yaklaşımı, klasik otomobil meraklılarına hem görsel hem de tarihsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

SAMSUNLU BİR İŞ ADAMININ NADİR BULUNAN KLASİK MERCEDES MODELLERİNDEN OLUŞTURDUĞU KOLEKSİYON, OTOMOBİL TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR. BİRBİRİNDEN ÖZEL VE GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLARIN YER ALDIĞI KOLEKSİYONUN MADDİ DEĞERİ İSE PAHA BİÇİLEMİYOR.