Düzce'de yıkım altındaki eski hastane gerçekçi arama-kurtarmaya sahne oldu

Düzce'de eski devlet hastanesi enkazı tatbikat alanına dönüştürüldü

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE ekipleri ile çeşitli arama kurtarma dernekleri, Akçakoca ilçesinde yıkımına başlanan eski devlet hastanesi binasını deprem senaryolu tatbikat için enkaz alanı olarak kullandı.

tatbikatın ayrıntıları:

Tatbikata 15 UMKE ekibi ve 3 araç ile katılım sağlandı. Destek veren kuruluşlar arasında Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Kızılelma ve Düzce99 Arama Kurtarma Dernekleri yer aldı. Senaryoya göre meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 yaralı tespit edilip kurtarma çalışması başlatıldı.

Enkaz altından çıkarılan yaralılar, senaryo kapsamında kurulan sahra hastanesine kaldırılarak ilk tedaviye alındı. Tatbikat, kurtarılan yaralıların yıkılan hastane enkazından güvenli alanlara taşınması ile sonlandırıldı.

kurumlar arası koordinasyon ve trafik desteği:

Akçakoca Motorlu Trafik ekipleri ise tatbikata katılan ekipleri geçiş üstünlüğü, tepe lambası kullanımı ve konumlanma konusunda bilgilendirdi; böylece saha içi lojistik ve güvenlik uygulamaları test edildi.

Ahmet İyi, UMKE Birim Sorumlusu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada: "Bakanlığımızın Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı yaptık. Akçakoca eski devlet hastanemiz yıkılırken hem tatbikatımızı gerçekleştirelim hem de arkadaşlarımız bilgilerini tazelesin istedik. Arkadaşlarımız meydana gelen depremlerde de görev alan arkadaşlarımız".

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UMKE EKİPLERİ İLE ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNDE YIKIMINA BAŞLANAN ESKİ DEVLET HASTANESİ ENKAZINDAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI YAPTI.