Antalya'da 16. kitap fuarı: okuma kültürüne uzun soluklu yatırım

fuara resmi açılış yapıldı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Bugünü Oku, Geleceği Yaz" temasıyla düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarın onur konuğu Osman Balcıgil, ilçe belediye başkanları, oda ve STK temsilcileri, meclis üyeleri, çok sayıda yazar, yayınevi temsilcisi, öğrenci ve kitapsever katıldı.

tema ve organizasyon mesajı:

Açılış konuşmasında Büşra Özdemir, Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle düzenlenen en büyük kitap fuarı olduğunu vurgulayarak, kentin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıya dikkat çekti. Özdemir, fuarın amacını "çocuklarımızın kitaplarla tanışmasına vesile olmak, gençlerimizin yeni düşünce dünyaları keşfetmesini sağlamak" şeklinde özetledi ve katılımcıları etkinliklere davet etti.

onur konuğu ve açılış seremonisi:

Fuarın onur konuğu olan Osman Balcıgil, konuşmasında fuar temasına atıfta bulunarak "Sloganı çok beğendim; 'Bugünü Oku Geleceği Yaz'. Bugünü okumadan geleceği yazabilmemiz mümkün değil" dedi ve ayrıca "Geçmişi bilmeden bugünü anlayamayız" şeklinde ekleme yaptı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yazarlarla ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

program ve katılımcılar:

16. Antalya Kitap Fuarı, 2-11 Ekim tarihleri arasında, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 250 yayınevi ile 300'ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazarı bir araya getirecek; söyleşiler, imza günleri ve okur buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında okurlarla buluşacak isimler arasında Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Sinan Akyüz, İsmail Küçükkaya, Saygı Öztürk, Murat Kaplan, Burcu Bahar, Hidayet Karakuş, Fatma Şamata, Mustafa Balbay, Ümit Özdağ, Beyza Alkoç, N. G. Kabal, Engin Alan, Işık Öğütçü, Mavisel Yener, Adil Yıldırım, İnci Aral, Maral Atmaca, Nilay Şanlı ve Loresima gibi isimler yer alıyor.

Yetkililer fuarın, kentte güçlü bir okuma kültürünün gelişmesine katkı koymayı ve farklı kuşaklardan insanları kitapla, düşünceyle buluşturarak yeni buluşmalar yaratmayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretçiler on gün boyunca yayınevleri standlarını gezip söyleşilere katılma, imza günlerinde yazarlarla bir araya gelme imkânı bulacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL "BUGÜNÜ OKU, GELECEĞİ YAZ" TEMASIYLA 16'NCISI GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTALYA KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI.