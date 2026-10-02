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Londra’da satışa çıkan Bursa darphanesi akçesi Osmanlı’nın erken dönem yapısını yansıtıyor

Orhan Gazi döneminde Bursa Darphanesi'nde basılan nadir gümüş akçe, Londra'da House of Emirates'te 1.500 sterline koleksiyonerlere sunuldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Londra’da satışa çıkan Bursa darphanesi akçesi Osmanlı’nın erken dönem yapısını yansıtıyor

Orhan Gazi akçesi Londra piyasasında

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemine tarihlenen ve Orhan Gazi döneminde Bursa Darphanesi'nde basıldığı belirtilen gümüş akçe, Londra merkezli koleksiyon ve mücevher sitesi House of Emirates'te satışa çıkarıldı. İlanda para, Osmanlı para sisteminin en erken ve tarihî açıdan en önemli örneklerinden biri olarak tanıtıldı.

Satış ve değerlendirme:

İlanda söz konusu sikkeye 1.500 sterlin fiyat biçildi. Uluslararası koleksiyon platformu Numista ise paraya 100 üzerinden 93 nadirlik puanı vererek eser için yüksek bir nadirlik derecesi kaydetti. Satış ilanında parça, "Sultan Orhan Gazi’nin hükümdarlığı sırasında tarihi Bursa Darphanesi'nde basılan olağanüstü nadir Osmanlı gümüş akçesi" şeklinde nitelendirildi.

Paranın üzerindeki yazıtlar ve simgeler:

Akçenin ön yüzünde Orhan Gazi'nin ismi ve kendisine yönelik "Allah mülkünü daim kılsın" duası yer alıyor. Arka yüzünde ise kelime-i tevhid ile birlikte dört halifenin isimleri bulunuyor. Bu yazıtlar, sikkelerin hem siyasi hem de dinî mesaj taşıdığını gösteriyor.

Tarihî bağlam ve önemi:

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, kendi adına para bastırabilen bir yönetim olunduğunu göstermesi açısından önemli bir adım olarak kabul edilen ilk akçeyi 1324'te Yenişehir'de bastırmıştı. Bu tür paralar, devletleşme sürecinin, ekonomik bağımsızlık ve egemenlik iddiasının somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Satışa çıkan akçe, Anadolu'da başlayan Osmanlı hâkimiyetinin sembolik izlerini taşıyan nadir örneklerden biri olarak koleksiyonerlerin ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. İlan metni ile uzman platformların değerlendirmeleri, eserin hem nadirlik hem de tarihî önem yönünden öne çıktığını ortaya koyuyor.

ORHAN GAZİ&#039;NİN BASTIRDIĞI İLK SİKKELERDEN BİRİ, İNGİLTERE&#039;DE SATIŞA SUNULDU

ORHAN GAZİ'NİN BASTIRDIĞI İLK SİKKELERDEN BİRİ, İNGİLTERE'DE SATIŞA SUNULDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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