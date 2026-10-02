Yenilenen vakıf eserleri Diyarbakır ve Bingöl'de ibadete döndü

Açılış töreni:

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan vakıf eserleri için toplu açılış töreni düzenlendi. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen program, Sur Ali Paşa Camii avlusunda yapıldı ve törene Vali Murat Zorluoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı ve yerel katılım:

Açılışta katılımcılara geleneksel ikramlarda bulunuldu ve ibadete açılış programı Cuma öncesi toplumsal bir birliktelik havasında geçti. Tören, restorasyon çalışmalarının sonuçlarını yerinde gösterme fırsatı sunarken, vatandaşların kültürel mirasına sahip çıkma iradesi de vurgulandı.

İhya ve koruma çalışmalarının hedefleri:

Çalışmaların amaçlandığı temel nokta, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki restorasyon ve mühendislik müdahaleleriyle eserler aslına uygun bir yaklaşımla onarıldı, konservasyon ve güçlendirme işlemleri gerçekleştirildi. Vali Zorluoğlu törende, vakıf kurmanın ve vakıf eserleri inşa etmenin kadim kültürümüzün bir yansıması olduğunu belirterek ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Zorluoğlu ayrıca tescilli vakıf eserlerinin bakım ve onarımında son yıllarda kapsamlı bir süreç yürütüldüğünü, bu ihya anlayışının ülke sınırlarını aşarak gönül coğrafyasına kadar ulaştığını söyledi ve yürütülen çalışmalarla birçok tarihi değerin yeniden ayağa kaldırıldığına işaret etti. Desteklerinden dolayı cumhurbaşkanına, Kültür ve Turizm Bakanına ve Vakıflar Genel Müdürüne teşekkürlerini iletti.

Yeniden ibadete açılan eserler:

Törenle birlikte aslına uygun olarak restore edilen eserler arasında Diyarbakır Sur Melik Ahmet Paşa Camii, Diyarbakır Sur Parlı Safa Camii, Diyarbakır Hani Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi, Diyarbakır Sur Ali Paşa Camii, Diyarbakır Çermik Hanbaşı Camii ile Bingöl Kiğı Balaban Bey Camii yer aldı. Bu eserler, hem ibadet mekânı olarak işlevlerini sürdürmeye devam edecek hem de bölgenin tarihi kimliğini güçlendirecek biçimde hizmete sunuldu.

Yerel yöneticiler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, benzer restorasyon projelerinin devam edeceğini belirterek kültür varlıklarının korunmasının süregelen bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yenileme projelerinin hem teknik hem de toplumsal açıdan sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR'DA RESTORASYONU TAMAMLANAN VAKIF ESERLERİ YENİDEN İBADETE AÇILDI