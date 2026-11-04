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Antalya'da 68 adrese baskın: 9 tutuklu, 51 kullanıcı serbest bırakıldı

Antalya merkezli operasyonda 68 adreste 390 personel görev aldı; 64 kişi gözaltına alındı, 9 tutuklandı, 51'i kullanıcı olarak serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da 68 adrese baskın: 9 tutuklu, 51 kullanıcı serbest bırakıldı

Antalya'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 2 Kasım 2026 tarihinde il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan baskınlara 120 ekip, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle toplam 390 personel katıldı.

operasyonun kapsamı:

Çalışmalar kapsamında belirlenen 68 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 63'ü uyuşturucu madde kullanıcısı, 17'si uyuşturucu madde ticareti şüphelisi olmak üzere toplam 80 kişi hedef alındı. Yapılan uygulamalarda şu ana kadar 13'ü ticaret, 51'i kullanım şüphesiyle olmak üzere toplam 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 251.500 lira ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları belirtilen 51 şüpheli ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 13 kişi ise 4 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi; bu şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun çok sayıda adresi eş zamanlı hedef alarak ticaret zincirine ve kullanım alanlarına yönelik yapıldığını, ele geçirilen miktarlar ve dijital delillerin soruşturmaya yön vereceğini bildirdi.

Antalya&#039;da 68 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheliden 9&#039;u tutuklandı

Antalya'da 68 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheliden 9'u tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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