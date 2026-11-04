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Edremit'te şüpheli ölümün nedeni kısa sürede tespit edildi

Edremit'te Camivasat Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan M.S.'nin boğazını kesip 4 basamaklı merdivenden düşerek öldüğü belirlendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit'te şüpheli ölümün nedeni kısa sürede tespit edildi

Olay yeri incelemesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen ilk incelemede, Camivasat Mahallesi 5011 Sokak'ta bir şahsın sokak ortasında yattığı yönündeki ihbar ekipleri bölgeye yönlendirdi. Yapılan müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın detayları:

Hayatını kaybeden şahsın M.S. olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre M.S.'nin boğaz kısmında kesici alet nedeniyle yara bulundu ve daha önce 6 kez intihara kalkıştığı kayıtlarda yer alıyor. Tek başına yaşayan M.S.'nin, kesici aletle kendi boğazını yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın şüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışmalar sonucu, ölümüne yol açan sürecin yukarıdaki bulgular çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı ve soruşturma ile adli süreç devam ediyor.

Yetkililer, çalışmalar sırasında elde edilen bulguların titizlikle incelendiğini ve kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla netleştirileceğini belirtti. Olayda kullanılan kesici aletin ve düşmeye sebep olan etkenlerin ayrıntılarının soruşturma kapsamında aydınlatılacağı ifade edildi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE CAMİVASAT MAHALLESİ 5011 SOKAK’TA BİR ŞAHSIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE CAMİVASAT MAHALLESİ 5011 SOKAK’TA BİR ŞAHSIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE BAŞLATILAN ÇALIŞMADA KİŞİNİN KENDİ CANINA KIYDIĞI TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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