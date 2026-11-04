Körfez basket savunmayla liderlik koltuğuna oturdu

Körfez Basket sahasında kontrollü bir galibiyet aldı

FIBA Europe Cup F Grubu 5. maçında Körfez Basket, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada BC Bashkimi'yi 72-62 yenerek grubunda dördüncü galibiyetini kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Maç boyunca ev sahibinin savunma disiplinini koruması ve hücumda dengeli skor katkıları belirleyici oldu.

maç özeti:

Körfez Basket maça iyi başladı ve ilk periyodu 17-9 önde tamamladı. İlk yarıyı 40-22 ile büyük bir üstünlükle kapatan ev sahibi, üçüncü periyotta rakibin toparlanma çabalarına rağmen skoru kontrol etmeyi sürdürdü; üçüncü periyot sonunda skor 53-45 olarak kaydedildi. Son bölümde tempo ve savunma tercihleri Körfez'in lehine işlemiş, Bashkimi'nin geri dönüş çabaları istenen sonucu verememiştir.

kadrolar ve skorlar:

Körfez Basket: Boe Buie 12, Berk Can Akın 4, Oscar Cluff 11, Paulius Danusevicus 10, Filip Barna 2, Alexander Reese 18, Mert Akay 1, Matt Mitchell 10, Atahan Demirtaş, Altan Çamoğlu 4. Başantrenör: Serhan Kavut.

BC Bashkimi: Adrio Bailey 18, Gian Clavell 13, Divine Myles 7, Lance Thomas 4, Lejson Zegiri 7, Arian Azemi, Valon Banjaku 5, Shannon Shorter 4, Valjmir Kakruki 4. Başantrenör: Igor Jovavic.

Maç, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı. Hakem triosunu Bartlomiej Kucharski, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu ve Ciprian Stoica oluşturdu. Körfez'in dengeli katkıları ve özellikle savunmadaki kararlılığı, grupta liderliği getiren ana unsur oldu.

FIBA EUROPE CUP F GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN KOCAELİ EKİBİ KÖRFEZ BASKET GRUPTAKİ BEŞİNCİ MAÇINDA KENDİ EVİNDE BASHKİMİ’Yİ AĞIRLADI.