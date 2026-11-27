Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 951 Sokak'ta, saat 21.45 sıralarında bir apartman dairesinin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yalnız bulunan sağlık görevlisi Sinem S. (35) alarm veren sesler ve yoğun duman nedeniyle büyük korku yaşadı. Alevler kısa sürede yatak odasını sardı ve bina yoğun dumanla kaplandı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesi:

Komşular, bağırma seslerini ve dumanı fark ederek apartmanı kapı kapı dolaşıp tahliye çağrısı yaptı. Sokağa dökülen bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesini endişeli gözlerle izledi. Olay sırasında duygusal anlar yaşandı; genç kadın gözyaşlarına hakim olamayarak ambulanstaki sağlık kontrolüne alındı.

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sırasında apartmanda mahsur kalan beyaz renkli bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucu yatak odası kullanılamaz hale gelirken, bina içinde ve çevresinde maddi hasar oluştu.

Apartman sakini Alper Tersakan, yaşanan anları anlatarak, "Birdenbire bağırma sesleri geldi. Bağırma seslerinden sonra dumanları fark ettik. Burası aile apartmanı. Hızlı bir şekilde apartmanın kapılarına vurduk, herkesi dışarıya çıkarttık. İtfaiye 1 dakika geç kalsaydı veya biz 30 saniye daha oyalansaydık şu an apartmandan çıkma şansımız sıfırdı. Çok sıkıntılıydı ama itfaiye son saniyede yetişti" dedi. Tersakan ayrıca apartmandaki hayvanlar için duyulan endişeyi vurgulayarak, "Kedilerimiz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer olay yerinde araştırma yürütüyor. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, olası daha büyük bir facianın önüne geçtiği değerlendiriliyor.

ANTALYA’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. YANGIN SIRASINDA EVDE YALNIZ BULUNAN SAĞLIK GÖREVLİSİ KADIN BÜYÜK KORKU YAŞADI.