Antalya'da aynı gecekondu ikinci kez yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya Muratpaşa'da bulunan ve ailesinin 20 yıllık hatıralarını barındıran gecekonduda, ilk yangından 80 gün sonra yeniden yangın çıktı. Olay, Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak üzerindeki müstakil yapıda gece saatlerinde meydana geldi. İlk yangında depo olarak kullanılan gecekondu kullanılamaz hale gelmişti; bugün ise aynı adreste tekrar alevler yükseldi.

Yangının bildirimi ve ailenin tepkisi:

Ailenin fertleri yangını haber alıp adrese geldi. Çift, kısa süre önce büyük oğullarının evine taşınmıştı; olay yerine geldiklerinde gecekondudaki birkaç eşyayı dışarı çıkardılar. Yangını haber alan Mustafa Maraç, oğlunun aramasıyla durumu öğrendiğini belirterek, 'Oğlan beni aradı, 'Depo yanıyor' dedi. Apar topar koşarak geldik' diye konuştu. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

aile geçmişinden taşıdığı izler ve yeniden yıkım:

Ailenin uzun yılların anılarını barındıran yapı, ilk yangında kullanılamaz hale gelmiş; çift yaklaşık 20 yıl sonra yaşadıkları evden ayrılarak oğullarının yanına taşınmıştı. Fatma Maraç olayı anlatırken '20 senedir ben burada oturuyorum. Şimdi oğlanın evine gittik' dedi. İkinci yangınla birlikte aile bir kez daha kayıplarını izlemek zorunda kaldı.

Olay yerinde bulunan aile fertleri birkaç eşyayı kurtarırken, yangının neden çıktığı konusunda bilgi alınamadı. Yetkililer ve çevredekiler müdahale etti; ancak yangının başlamasına ilişkin kesin tespit yapılmadı.

İlk yangında yaşanan yürek burkan anlar:

7 Eylül günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen ilk yangında da aile için zor anlar yaşanmıştı. Umut Maraç, annesinin evin içinde olduğunu düşünerek alevlerin arasına girmeye çalışmış; çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmişti. Yangın sırasında dışarıda olduğu anlaşılan Fatma Maraç, olay yerine geldiğinde oğluna bir şey olduğunu sanarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Komşuların yardımıyla ambulansta kontrol edilen oğlunun yanına götürülen anne, oğlunu sağ salim görünce rahatlamış, bir ara ayağa kalkan oğlunun ayağına sarılarak 'Oğlum gitme' demişti. Anne ile oğlunun birbirlerine sarılıp ağladığı o anlar çevredekilerin de yüreklerini burkmuştu.

Her iki yangında da aile için asıl kayıp, maddi zararların ötesinde yıllara yayılan hatıraların yaşadığı hasar oldu. Gecekondunun ilk yangında tamamen kullanılamaz hale gelmesi ve üzerinden 80 gün geçtikten sonra tekrar yanması, ailenin yeniden savrulmasına neden oldu.

Yetkililerin ve mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şu aşamada yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aile, ikinci yangının ardından tekrar destek arayışına girmiş durumda.

ANTALYA'DA 7 EYLÜL'DE ÇIKAN YANGINDA BİRBİRLERİNİN ALEVLER ARASINDA KALDIĞINI DÜŞÜNEN ANNE İLE OĞLUNUN GÖZYAŞLARIYLA BULUŞTUĞU GECEKONDU, 80 GÜN SONRA YENİDEN ALEVLERE TESLİM OLDU.