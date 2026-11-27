Olayın gelişimi:

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sarıbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde televizyon arızası yaşayan Mehmet Tek, çanak anten tamircisini çağırdı. Tamirciyle birlikte çıktığı damda çalışma sırasında dengesini kaybeden Tek, çatıdan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralıyı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Tek hayatını kaybetti.

Çatı güvenliği ve alınması gereken önlemler:

Çatı ve yüksek yerlerde yapılacak onarım ve kurulum işleri risk taşıyor; bu tür müdahalelerde uzman desteği ve uygun güvenlik ekipmanlarının kullanılması hayati önem taşıyor. Komşuların ve mahalle sakinlerinin benzer durumlarda profesyonel servis veya yetkililerle iletişime geçmesi önerilir.

HATAY’IN ALTINÖZÜ İLÇESİNDE ÇANAK ANTENİ TAMİR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞI DAMDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN MEHMET TEK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.