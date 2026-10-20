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Antalya'da bir haftada 30 operasyonda kapsamlı uyuşturucu ele geçişi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar ve 52.778 kullanımlık sentetik madde ele geçirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da bir haftada 30 operasyonda kapsamlı uyuşturucu ele geçişi

Antalya'da uyuşturucuyla mücadelede bir haftalık bilanço

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi. Yapılan çalışmada çok sayıda farklı türde madde yakalandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Koordineli operasyonlarda 30 bin 524 adet Ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar, 296 gram metamfetamin ve 298 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 166 parça halinde toplam 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 57 adet sentetik ecza, 36 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin bulundu.

Bunların yanında operasyonlarda 10 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası da ele geçirildi.

operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen toplam 30 ayrı operasyonda elde edilen miktarlar, kentteki tedarik zincirlerine yönelik kapsamlı bir müdahalenin yapıldığını gösteriyor. Ele geçirilen çok çeşitli ve yüksek hacimli maddeler, potansiyel dağıtımın önlenmesine katkı sağladı.

Operasyonların dağılımı ve ele geçirilen maddelerin çeşitliliği, emniyet birimlerinin saha çalışması ve istihbari takibiyle yürütülen yoğun mücadeleyi yansıtıyor. Sürecin hukuki boyutu ve soruşturmaların ilerleyişiyle ilgili gelişmeler yetkili mercilerce takip ediliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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