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Kardeşlerin Balkan zaferi: Asel Lina iki altınla döndü

Muratpaşa Belediyesporlu Asel Lina Şahin, 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda iki altın kazandı; kardeşi Ayşe Erva ile Ümit Uysal'ı ziyaret ettiler.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kardeşlerin Balkan zaferi: Asel Lina iki altınla döndü

Muratpaşa sporcuları İstanbul'da öne çıktı

İstanbul'da 8-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonasında Muratpaşa Belediyesporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Küçükler kategorisinde yarışan Asel Lina Şahin, labut aletinde 22.950, ip aletinde ise 22 puan alarak iki ayrı Balkan şampiyonluğu kazandı. Asel, takım arkadaşı Nil Özşehir ile birlikte küçükler kategorisinde elde edilen takım başarısında da yer aldı.

Başkan Uysal'ı ziyaret ettiler:

Balkan Şampiyonası'nın ardından Asel Lina ile gençler kategorisinde derece elde eden kardeşi Ayşe Erva Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tören sırasında Asel Lina'ya ödülünü takdim etti. Ziyarette Muratpaşa Belediyespor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, Muratpaşa Belediyesi Spor Müdürü Varol Tang ve sporcuların antrenörü Pelin Çoban da hazır bulundu.

Hazırlık süreci ve hedef milli takım:

Başarıların arkasında sıkı bir hazırlık dönemi bulunuyor. Antrenör Pelin Çoban koordinatörlüğünde sporcular, şampiyona hedefi için haftanın 6 günü, günde 8 saat antrenman yaptı; hazırlıklar yaz tatilinde de ara vermeden sürdürüldü. Yoğun çalışma sonrası gelen dereceler, kulüp sporcularının yeni sezonda milli takıma girme hedefini güçlendirdi. Kulüp ve antrenör kadrosu, elde edilen sonuçları kalıcı kılmak için planlı bir program yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 4. RİTMİK CİMNASTİK BALKAN ŞAMPİYONASI&#039;NDA İKİ ALTIN...

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 4. RİTMİK CİMNASTİK BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA İKİ ALTIN MADALYA KAZANAN ASEL LİNA ŞAHİN İLE GENÇLER KATEGORİSİNDE DERECE ELDE EDEN KARDEŞİ AYŞE ERVA ŞAHİN'İ AĞIRLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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