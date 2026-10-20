Sokaklar taşla buluşuyor: Ardahan'da mahalle yollarına yeni düzenleme

çalışmanın kapsamı:

Ardahan Belediyesi Fen işleri ekipleri, ilçedeki mahalle yollarında ulaşım konforunu artırmak ve sokakları daha düzenli hale getirmek amacıyla kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen sokaklarda öncelikle zemin hazırlığı yapıyor; altyapı ve zemin düzeltmeleri tamamlandıktan sonra kilit parke taşları seriliyor.

Yıpranmış ve düzenlemeye ihtiyaç duyan yolların onarımıyla günlük yaşamda doğrudan hissedilen problemlerin azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar hem araç hem de yaya trafiğini dikkate alarak planlanıyor ve uygulama sırasında güvenlik ve erişilebilirlik ön planda tutuluyor.

mahalle görünümüne etkisi:

Parçalanmış, çamurlu veya düzensiz yüzeyler, özellikle yağışlı havalarda ulaşımı güçleştiriyordu. Bu sebeple yapılan düzenlemelerle sokakların estetik görünümü güçlendiriliyor ve yağışlı havalarda çamur gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belediyenin çalışmaları mahallelerin genel görünümüne de katkı sağlıyor.

Planlama doğrultusunda sürdürülmekte olan uygulamalar, mahallenin kullanımını kolaylaştırırken uzun vadede bakım ve onarım ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulması, belediyenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ARDAHAN’DA MAHALLE YOLLARI KİLİT PARKE TAŞIYLA YENİLENİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)