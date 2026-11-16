Antalya'da COP31 başkanı Murat Kurum örtü kararını yayımladıklarını açıkladı

COP31 başkanı murat kurum belém raporu ve uygulama vurgusuyla konuştu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belém 1,5 Misyonu raporunun sonuçlarının görüşüldüğü üst düzey etkinlikte konuştu. Kurum, raporun gösterdiği iklim risklerine dikkat çekerek bilimsel veriler ile uluslararası taahhütler arasındaki farkın kapatılmasına odaklandıklarını bildirdi ve örtü kararının bugün yayımlandığını duyurdu.

belém 1,5 misyonu raporunun bulguları:

Kurum, Belém Misyonu Raporu'na göre mevcut politikaların yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışını 2,6 ile 2,9 derece arasında getirebileceğini belirtti. Açıklanan taahhütlerin tamamı uygulanırsa bile projeksiyonların 1,7 ile 2,3 derece aralığında kalacağına işaret ederek her onda bir derecenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Raporda iki temel mesafenin öne çıktığını aktardı: bilimin gerektirdiği ile konulan hedefler arasındaki mesafe ve verilen sözlerle sahada yapılanlar arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı olarak özellikle ikinci mesafeye, yani taahhütlerin sahaya dönüşmesine yoğunlaşıldığı belirtildi.

Toplantıda, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve COP30 CEO'su Ana Toni de söz aldı. Kurum, Belém Misyonu'nu kapanış belgesi olarak görmek yerine gelecek dönemin çalışma belgesi olarak değerlendirdiklerini söyledi ve COP'lar arası sürecin uygulanmayla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

uygulama, finansman ve özel girişimler:

Kurum, COP31'in önceliklerinden biri olan İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF kapsamında uygulamaya geçme çabasını anlattı. Gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310 ila 365 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini hatırlattı ve bunun yalnızca kaynak bulmakla değil, kaynakların doğru zamanda, uygun koşullarda ve ihtiyaç duyulan yere ulaştırılmasıyla ilgili olduğunu kaydetti. En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesinin yeni borç yükleriyle yürütülmemesi gerektiğini vurguladı.

COP31 kapsamında geliştirilen girişimler arasında İklim Uygulama Köprüsü - BRIDGE, SURFF, Turkuaz Bağlantı Girişimi (su, tarım, iklim) ve Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişimi (iklim ve sağlık) sayıldı. Bu mekanizmaların amacı, ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle buluşturmak ve şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlamak olarak açıklandı.

Kurum, konferansın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nin siyasi iradeyi üst düzeyde ortaya koyduğunu, şimdi ise bu siyasi iradenin müzakere masasına ve oradan halkın hayatına dokunan somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

katılım, şeffaflık ve miras:

COP31 Başkanlığı olarak farklı görüşlere ve eleştirilere açık bir zemin kurma sorumluluğu taşındığı vurgulandı. Katılımın niteliğinin, konferansın niteliğini doğrudan etkilediği belirtilerek Mavi Bölge'de gözlemci kuruluşlar, Yerli Halklar Pavilyonu ve Sivil Toplum Merkezi için ücretsiz alan tahsis edildiği ve Townhall toplantılarının önemsendiği aktarıldı. Kurum, gözlemci kuruluşların bilimsel bilgiyi, yerel topluluk kaygılarını, gençlerin beklentilerini ve iş dünyasının uygulama kapasitesini müzakere süreçlerine taşıma rolünün kıymetli olduğunu söyledi.

Kurum konuşmasını COP31'den kalıcı bir miras bırakma hedefiyle tamamladı ve katılımcılardan süreç boyunca bilgi, eleştiri ve öneri beklediklerini ifade etti. Başkanlık kapısının ve iletişim kanallarının açık olacağı, hangi başlıklarda ilerleme görüldüğü ve nerelerde boşluk hissedildiğinin paylaşılmasının değerli olduğu tekrarlandı.

Sonuç olarak, COP31 Başkanlığı uygulamaya geçişi hızlandırmaya, finansman mekanizmalarını etkinleştirmeye ve çok taraflı sürecin katılımcı seslerle güçlendirilmesine odaklandığını ilan etti; yayımlanan örtü kararının bu çabaların bir parçası olduğu duyuruldu.

COP31 Başkanı Kurum: "Örtü kararımızı bugün yayımladık"