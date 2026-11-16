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Kırıkkale altyapısında yenileme: Çalılıöz’de su ve kanalizasyon hatları değiştiriliyor

Kırıkkale Belediyesi, Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek altyapının dayanıklılığını artırıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırıkkale altyapısında yenileme: Çalılıöz’de su ve kanalizasyon hatları değiştiriliyor

Kırıkkale Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yıpranan altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamada, öncelikli hedefin mevcut şebekelerin değiştirilmesi ve altyapının daha sağlıklı hale getirilmesi olduğu belirtildi.

Çalılıöz Mahallesi'ndeki uygulama:

Çalışmalar kapsamında Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak üzerinde içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Eskiyen hatların sökülüp yerine yeni boruların döşendiği uygulama, aynı hat üzerindeki arızaların ve su kayıplarının azaltılmasını amaçlıyor.

Hedefler ve kent genelindeki plan:

Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, söz konusu uygulamanın kent genelinde benzer noktalarda sürdürüleceğini ifade etti. Projenin önceliği, altyapının daha dayanıklı ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması; böylece uzun vadede hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, belediyenin altyapı bakım programının parçası olarak ilerlemeye devam edecek.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YIPRANAN ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK...

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YIPRANAN ALTYAPI HATLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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