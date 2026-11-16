Coğrafi işaretli Aydın enginarında sezon coşkusu

Aydın’da enginar hasadı başladı:

Aydın’da coğrafi işaret tesciline sahip enginarın yılın ilk hasadı, Vali Dr. Osman Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye enginar üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan ilde sezon açılışı, Efeler ilçesindeki tarlalarda gerçekleştirilen etkinlikle duyuruldu. Kente özgü üretim alanlarında hareketlilik artarken, üreticiler hasat çalışmalarına başladı.

Hasat programı özellikle Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde yapıldı; Aydın’ın enginar üretimindeki merkezi olarak kabul edilen Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki tarlarda da çalışmalar sürüyor. Aydın, Türkiye’nin yüzde 42’lik ihtiyacına cevap veren üretim kapasitesiyle öne çıkarken, il genelinde yaklaşık 8 bin dönüm alanda enginar ekimi yapıldığı belirtildi.

Vali Varol’un sahadaki mesajları:

Programda konuşan Vali Dr. Osman Varol, Aydın’ın birçok tarım ürününde olduğu gibi enginarda da söz sahibi olduğunu vurguladı. Varol, ildeki ekili alanın büyüklüğüne ve ürün kalitesine dikkat çekerek erken ekim yapılan tarlarda bu ilk hasadın yapıldığını, normal ekimlerin hasatlarının ise Ocak sonu ile Şubat başı döneminde gerçekleşeceğini aktardı. Vali Varol, üreticilere bereket ve kazanç dileğinde bulunarak emeklerinin kıymetli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında enginarın hem iç piyasada talebinin arttığına hem de ihracat potansiyeline sahip olduğuna değinen Varol, gastronomi alanında enginarın tanıtımı ve üretimin değerinin yükseltilmesinin üreticilere katkı sağlayacağını söyledi. Varol ayrıca, "Bereketli olsun inşallah" diyerek üreticilere destek mesajı verdi.

Üreticilerle görüşmeler ve beklentiler:

Vali Varol, hasat sırasında üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve üreticilerin sorun ile taleplerini dinledi. Yerel üreticiler, ürün kalitesi ve pazar arayışlarına ilişkin değerlendirmeler yaparken, yetkililer de üretimi destekleyecek adımların önemine vurgu yaptı. Aydın’daki hareketlilik, enginar sezonunun verimli geçmesi beklentisini güçlendiriyor.

AYDIN’DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE SAHİP ENGİNARDA YILIN İLK HASADI VALİ DR. OSMAN VAROL’UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.