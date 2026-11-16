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Omü'nün sesi COP31'de yükseldi: gençlik ve iklim adaleti masaya yatırıldı

Prof. Dr. Fatma Aydın, COP31'de 'İklim Bilim Kadın 2035' etkinliğinde 'İklim adaleti ve gençlik' panelini moderatörlük yaptı, gençlerin rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Omü'nün sesi COP31'de yükseldi: gençlik ve iklim adaleti masaya yatırıldı

Omü rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın COP31'de moderatörlük yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "İklim Bilim Kadın 2035" etkinliğinde "İklim adaleti ve gençlik" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi. Panel, COP31 Mavi Bölge'deki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanı'nda yer alan Perge Salonu 4'te gerçekleştirildi.

Panelin odağı:

Panelde iklim krizinin toplumsal etkileri, iklim adaleti kavramı ve gençlerin iklimle mücadelede üstlenebileceği roller tartışıldı. Moderatörlüğü yapan Prof. Dr. Fatma Aydın, gençlik katılımı ve kadın liderliğinin iklim politikalarındaki önemine vurgu yaptı. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu, Hilal Ayık, Elif Görgülü, Nesrin Serin ve Mine Ataman yer aldı; her biri kendi uzmanlık alanlarından toplumsal etkiler ve çözüm yolları üzerine değerlendirmeler sundu.

Etkinlikten öne çıkanlar:

"İklim Bilim Kadın 2035" programında iklim diplomasisi, iklim ekonomisi, iklim adaleti, gençlik ve iklim ekolojisi gibi başlıklar farklı oturumlarda ele alındı. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan tarafından "İklim Bilim Kadın Deklarasyonu" sunuldu. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kent yönetiminin iklim krizi çağındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Fatma Varank iklim diplomasisi üzerine anahtar konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlik, akademisyenler, uzmanlar ve farklı alanlardan kadın temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti; kadınların iklim politikalarındaki liderlik ve karar alma rollerinin güçlendirilmesi, bilimsel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, COP31 sonrasında somut adımlar atılmasının önemini dile getirdi.

Prof. Dr. Fatma Aydın'ın uluslararası düzeyde moderatör olarak yer alması, OMÜ'nün iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarının küresel görünürlüğünü artırması açısından ön plana çıktı. Panel, gençlerin ve kadınların iklim politikalarında daha etkin rol almasının gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "İKLİM BİLİM KADIN 2035" ETKİNLİĞİNDE, "İKLİM ADALETİ VE GENÇLİK" BAŞLIKLI PANELİN MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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