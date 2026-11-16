Tüp yüklü kamyonetin alevleri balkonlara sıçradı, can kaybı olmadı

Olayın gelişimi:

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şimşekler Sokak üzerinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Balkan Caddesi’nde kurulan semt pazarının hemen yanındaki sokakta bulunan kamyonette taşıdığı mutfak tüplerinden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangının kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, aracın plakası 26 DP 882 olarak kayıtlara geçti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve çevrede büyük korkuya yol açtı.

Müdahale ve hasar:

Pazarcı esnafı yangını söndürmek için ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

Alevler, kamyonetin park edildiği binanın yakın olması nedeniyle binanın 1. ve 2. katlarındaki balkonlara ve camlara sıçradı. Olay vatandaşlarda panik yarattı ve balkon ile camlarda maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, evlerin içine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmadı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme sürdü.

Eskişehir'de tüp yüklü kamyonet alevlere teslim oldu: Evlerin balkonu zarar gördü