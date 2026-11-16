Dolar 50,3859 +0,08%
Euro 55,4968 +0,00%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.253,30 -0,67%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 93,48 -2,46%
--°

İyilik toprakla buluştu: Erzincan'da fidan seferberliği

Esentepe Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen '1 İyilik 1 Fidan' etkinliğinde Vali eşi, kurum temsilcileri, gönüllüler ve çocuklar fidan dikerek doğaya destek verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İyilik toprakla buluştu: Erzincan'da fidan seferberliği

Etkinlik detayları:

Erzincan'da "1 İyilik 1 Fidan" seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Esentepe Ağaçlandırma Sahası'nda yapıldı. Programa, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ürküş Aksun, İl Müftüsü Selim Yazıcı ve eşi Elif Yazıcı, TDV Aile, Kadın ve Gönüllülük Müdürü Ayşe Nur Kapusuz, TDV Uzmanı Özge Bezci, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mesajlar ve vurgu edilen noktalar:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuşmalarda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması gerekliliği öne çıkarıldı. Katılımcılar, etkinliğin bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından herkes fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi; uygulamalı bu adım, sembolik olmanın ötesinde sahada yeşil varlığın artmasına katkı sağladı. Etkinlikte çocukların yer alması, iyilik ve gönüllülük bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin kapanışı:

Fidan dikiminin tamamlanmasının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çekti ve program sona erdi. Organizasyon, hem yerel yönetim temsilcilerinin hem de sivil toplum ve vatandaşların bir araya geldiği, doğaya yönelik ortak bir adım olarak kayda geçti.

&quot;1 İYİLİK 1 FİDAN&quot; SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA ERZİNCAN’DA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ...

"1 İYİLİK 1 FİDAN" SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA ERZİNCAN’DA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silopi'de zeytin hasadı üretim yerinde değerlendirildi
images

Kırıkkale altyapısında yenileme: Çalılıöz’de su ve kanalizasyon hatları değiştir...
images

Antalya'da COP31 başkanı Murat Kurum örtü kararını yayımladıklarını açıkladı
images

Coğrafi işaretli Aydın enginarında sezon coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakırköy belediyesi soruşturmasında 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Kış tedbirleri Kırıkkale'de yol güvenliği odağında ele alındı

Tüp yüklü kamyonetin yangını apartman balkonlarına sıçradı

Gebze'de d-100'de çarpışma sonucu minibüs takla attı: 19 yaralı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı