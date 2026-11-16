İyilik toprakla buluştu: Erzincan'da fidan seferberliği

Etkinlik detayları:

Erzincan'da "1 İyilik 1 Fidan" seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Esentepe Ağaçlandırma Sahası'nda yapıldı. Programa, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ürküş Aksun, İl Müftüsü Selim Yazıcı ve eşi Elif Yazıcı, TDV Aile, Kadın ve Gönüllülük Müdürü Ayşe Nur Kapusuz, TDV Uzmanı Özge Bezci, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mesajlar ve vurgu edilen noktalar:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuşmalarda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması gerekliliği öne çıkarıldı. Katılımcılar, etkinliğin bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından herkes fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi; uygulamalı bu adım, sembolik olmanın ötesinde sahada yeşil varlığın artmasına katkı sağladı. Etkinlikte çocukların yer alması, iyilik ve gönüllülük bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin kapanışı:

Fidan dikiminin tamamlanmasının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çekti ve program sona erdi. Organizasyon, hem yerel yönetim temsilcilerinin hem de sivil toplum ve vatandaşların bir araya geldiği, doğaya yönelik ortak bir adım olarak kayda geçti.

"1 İYİLİK 1 FİDAN" SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA ERZİNCAN’DA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ