Üniversitede çocuklara sıfır atık eğitimi: geleceğin çevrecileri yetişiyor

üniversitede uygulama ve eğitimler:

Samsun’da hayata geçirilen Sıfır Atık Evim Projesi kapsamında 6–18 yaş arasındaki çocuklara sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırılıyor. Proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yürütülüyor ve katılımcılar çevre ile geri dönüşüm süreçlerini yerinde öğrenme imkanı buluyor.

Program, Samsun Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda; 16, 17 ve 19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, müdürlüğe bağlı çocuk evlerinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklar katıldı ve eğitimlerde atık azaltma, yeniden kullanım, doğru ayrıştırma ile organik atıkların değerlendirilmesi konuları işlendi.

yerinde gözlem ve tesis ziyaretleri:

OMÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin katkılarıyla Çevre Mühendisliği Bölümü Konferans Salonunda yapılan sunumların ardından çocuklar üniversitenin uygulama alanlarını gezdi. Ziyaretler arasında kompost tesisi, Depozitosu Olan Ambalaj İade Makinesi ve geçici atık depolama alanı yer aldı; böylece teorik eğitimler uygulamayla pekiştirildi.

Eğitimler, geri kazanım süreçlerinin adım adım gösterilmesini sağlayarak çocukların konuya ilişkin farkındalığını artırmayı hedefliyor. Uygulamalı çalışmalar, ayrıştırma alışkanlıklarının günlük yaşama taşınması ve evlerde uygulanabilir uygulamaların benimsenmesi üzerine kuruldu.

projenin hedefleri ve işbirlikleri:

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yusuf Duru, projenin çocuklarda çevre bilinci geliştirmeye yönelik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu’nda çocuklarımızla birlikteyiz. Sıfır Atık Evim Projesi’nin açılış programını gerçekleştirdik. Projemiz, çocuklarımızda ve çocuk evlerimizde sıfır atık bilincinin geliştirilmesi ve bu uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla başlatıldı."

Duru, projenin Millî Gönüllülük Hareketi İyilik Var Platformu üzerinden koordine edildiğini, büyükşehir belediyesi, il müdürlüğü, yerel belediyeler ve gönüllülerle işbirliği içinde uygulamaların yürütüleceğini bildirdi. Proje kapsamında evlere sıfır atık dönüşüm kutuları yerleştirilecek ve çocuklar ile ev sorumlularına eğitimler verilecek.

Yusuf Duru ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı COP31 sürecine atıfta bulunarak "Bizler de bu anlamlı senede böyle bir etkinlikle bu bilince katkı sunmayı hedefledik" ifadelerini kullandı. Projenin, çocukların günlük yaşamlarında sürdürülebilir alışkanlıklar edinmelerini sağlamak üzere çocuk evlerinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

SAMSUN’DA HAYATA GEÇİRİLEN SIFIR ATIK EVİM PROJESİ KAPSAMINDA, ÇOCUKLARA SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇOCUKLAR, ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA EĞİTİM ALIRKEN ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLME SÜREÇLERİNİ DE YERİNDE GÖZLEMLİYOR.